Батько Ф'юрі: Стиль, який Тайсон використав у трьох боях з Вайлдером, не переможе Усика

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі має змінити стиль у бою з володарем титулів WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком.

Про це розповів батько Ф'юрі Джон.

"Той стиль, який він використав у трьох боях з Вайлдером, не переможе Усика. Це дві різні людини. Усик – класний боксер. Він хитрий, має хорошу координацію, хороші рухи, він ухиляється від ударів, і його важко спіймати.

Якщо ти не вмієш розставляти пастки і створювати проблеми такій людині, як Олександр Усик, він просто зробить з тебе дурня на рингу. Зрештою, той прямий стиль Kronk, те, що Тайсон робив проти Френсіса Нганну, не спрацює проти Усика", - сказав Ф’юрі-старший.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!