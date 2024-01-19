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Усик залишився на 3 позиції в рейтингу P4P за версією The Ring

Продовжує лідирувати в рейтингу Теренс Кроуфорд
Сьогодні 19:56 278 0
Усик залишився на 3 позиції в рейтингу P4P за версією The Ring
Фото: Getty Images
#Олександр Усик

Джерело - The Ring.

Чемпіон WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик зберіг третю позицію в рейтингу P4P.

Про це повідомляє видання The Ring.

Продовжує лідирувати в рейтингу володар титулів WBC, WBO та WBA у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд.

Топ-10 P4P від The Ring:

1. Теренс Кроуфорд
2. Наоя Інуе
3. Олександр Усик
4. Сауль Альварес
5. Артур Бетербієв
6. Дмитро Бівол
7. Девін Хейні
8. Еррол Спенс
9. Джервонта Девіс
10. Теофімо Лопес

Раніше Льюїс назвав фаворита бою Усик - Ф’юрі.

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