Усик залишився на 3 позиції в рейтингу P4P за версією The Ring

Продовжує лідирувати в рейтингу Теренс Кроуфорд

Джерело - The Ring.

Чемпіон WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик зберіг третю позицію в рейтингу P4P.

Про це повідомляє видання The Ring.

Продовжує лідирувати в рейтингу володар титулів WBC, WBO та WBA у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд.

Топ-10 P4P від The Ring:

1. Теренс Кроуфорд

2. Наоя Інуе

3. Олександр Усик

4. Сауль Альварес

5. Артур Бетербієв

6. Дмитро Бівол

7. Девін Хейні

8. Еррол Спенс

9. Джервонта Девіс

10. Теофімо Лопес

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