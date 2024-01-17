Льюїс назвав фаворита бою Усик - Ф’юрі

Леннокс Льюїс прокоментував бій Усик - Ф’юрі

Джерело - Чемпіон.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) є фаворитом у бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це розповів легендарний суперважковаговик Леннокс Льюїс у Twitter.

"Для довідки: я з нетерпінням чекаю, коли привітаю Ф'юрі або Усика в клубі абсолютних чемпіонів. Радий, що вони вирішили творити історію. Поєдинок має вийти чудовим. Хороший великий хлопець перемагає хорошого маленького хлопця. Перевага у Ф'юрі", - написав Льюїс.

Нагадаємо, перший бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком має відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.