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Атлас: Теофімо має риси, які роблять його винятковим

Сьогодні 18:36 216 0
Атлас: Теофімо має риси, які роблять його винятковим
Фото: Getty Images
#Теофімо Лопес, #Тедді Атлас

Джерело - Boxing Scene.

Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес є винятковим боксером (19-1, 13 KO).

Про це розповів американський тренер Тедді Атлас.

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"Теофімо має риси, які роблять його винятковим. Це ті особливі якості, ті вибухові навички й таланти, що яскраво виражені. Або вони є у вас, або їх немає. Якщо він в один конкретний вечір покаже все, що вміє – це поставить його на інший рівень", - сказав Атлас.

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