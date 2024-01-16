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Лопес: Ломаченко збирається перенести у бокс те, чого навчився на війні

Лопес прокоментував майбутній бій Ломаченко - Камбосос
Сьогодні 00:00 221 0
Лопес: Ломаченко збирається перенести у бокс те, чого навчився на війні
Фото: Getty Images
#Джордж Камбосос, #Василь Ломаченко, #Теофімо Лопес

Джерело - Boxing Scene.

Ексчемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) має нокаутувати колишнього абсолютного чемпіона у легкій вазі Джорджа Камбососа (21-2, 10 KO).

Про це розповів чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (19-1, 13 KO).

"Ломаченко не просто достроково переможе Камбососа, а змусить його мати вигляд аматора. Запам’ятайте мої слова, бо коли зустрічаєшся з Ломаченком – все по-іншому. Це дуже відрізняється. Треба бути в ринзі, що справді відчути це.

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Це все добре, але повага Камбососу. Йому доведеться зустрітися з одним із найсильніших бійців у цьому дивізіоні, ким є Ломаченко. Це добре для Джорджа. Точно очікую, що Лома переможе його. Знаєте, як розлютився Лома після того, як програв Хейні й не став абсолютним чемпіоном?

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Повірте, цей хлопець повернеться з помстою. Він збирається перенести у бокс те, чого навчився на війні, це небезпечно. А Ломаченко й так небезпечний боєць. Повір мені, я знаю. Я бився з ним, коли він був на піку. Я підтримував Ломаченка в бою з Хейні, підтримуватиму й проти Камбососа. Зробимо це разом, брате мій. Принизимо всіх цих хлопців у своїх дивізіонах", - сказав Лопес.

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