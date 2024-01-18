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Батько Ф'юрі назвав головну помилку Тайсона перед боєм із Нганну

Джон Ф'юрі прокоментував поєдинок сина з бійцем ММА Френсісом Нганну.
Сьогодні 12:09 240 0
Батько Ф'юрі назвав головну помилку Тайсона перед боєм із Нганну
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну, #Джон Ф'юрі

Джерело - isport.ua.

Команд чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) припустилася низки помилок під час підготовки до поєдинку проти Френсіса Нганну.

Про це розповів батько британського боксера Джон Ф’юрі.

"Тайсон - ветеран у цьому спорті. Ніхто нічому новому не може його навчити. Усе, що потрібно було зробити перед боєм з Нганну, то це попрацювати над своїм тілом, привести його у форму, вибрати правильну тактику і відбоксувати як він уміє.

Навіщо змінювати те, що і так добре працює? Тайсон завжди робить те, що робить. Він знає, як потрібно діяти. Він не дурень. Сподіваюся, що команда зробить висновки і виправить усе до поєдинку з Усиком", - розповів Ф'юрі-старший.

Нагадаємо, перший бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком має відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.

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