Батько Ф'юрі назвав головну помилку Тайсона перед боєм із Нганну

Команд чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) припустилася низки помилок під час підготовки до поєдинку проти Френсіса Нганну.

Про це розповів батько британського боксера Джон Ф’юрі.

"Тайсон - ветеран у цьому спорті. Ніхто нічому новому не може його навчити. Усе, що потрібно було зробити перед боєм з Нганну, то це попрацювати над своїм тілом, привести його у форму, вибрати правильну тактику і відбоксувати як він уміє.

Навіщо змінювати те, що і так добре працює? Тайсон завжди робить те, що робить. Він знає, як потрібно діяти. Він не дурень. Сподіваюся, що команда зробить висновки і виправить усе до поєдинку з Усиком", - розповів Ф'юрі-старший.