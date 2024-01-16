Головне
Мессі - найкращий гравець 2023 року за версією ФІФА
Вчора 23:31 692
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Сьогодні 16:17 3516
Хацкевич очолив польський клуб
Сьогодні 15:25 284
Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося
Сьогодні 14:04 365
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером
Сьогодні 13:34 5570 1
Фото дня: Віктор Постол з вишиванкою від Чемпіона
Сьогодні 13:27 5589 1
Баварія зацікавлена у трансфері Луніна
Сьогодні 11:52 759
Рома звільнила Моурінью
Сьогодні 10:52 858
Мессі, Мбаппе та Голанд - у збірній 2023 року за версією ФІФА
Вчора 23:14 631
Гвардіола - найкращий тренер року за версією ФІФА
Вчора 22:03 794
Прямі трансляції

Гірн: Ф’юр має виграти бій проти Усика

Едді Гірн прокоментував бій Усик – Ф'юрі
Сьогодні 15:55 253 0
Гірн: Ф’юр має виграти бій проти Усика
Фото - Getty Images
#Едді Гірн, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) здатний перемогти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) є фаворитом у бою проти володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Переможець бою Джошуа – Нганну проведе поєдинок з переможцем зустрічі між Ф’юрі та Усиком за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Для Нганну це може бути бій за титул абсолютного чемпіона світу в його третьому боксерському поєдинку. І цей бій може стати його реваншем з Ф’юрі.

Для нас і для Ентоні це може бути бій, про який ми мріяли так багато років. Це те, що я сказав Ентоні перед битвою поглядів з Нганну: "Дві перемоги — і ти станеш абсолютним чемпіоном". Я вірю, що він це зробить. Я не кажу це як його фанат, але я вірю, що він переможе Нганну, переможе Тайсона Ф’юрі. 

Я просто скажу ось що: Усику, я люблю тебе, але… Тайсоне Ф’юрі, ти маєш виграти цей бій 17 лютого. Бо як тільки Джошуа здолає Нганну, ми маємо організувати все це", – сказав Гірн.

Нагадаємо, перший бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком має відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Фото дня: Віктор Постол з вишиванкою від Чемпіона Фото дня: Віктор Постол з вишиванкою від Чемпіона 5589 1
Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського 4878
Кубок африканських націй-2023: календар, результати Кубок африканських націй-2023: календар, результати 3516
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 49078 1
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером 5570 1
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Антгольці Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Антгольці 1499
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 33186
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 87536
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 22892
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 162808
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 9992 2
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 125954