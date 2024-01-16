Гірн: Ф’юр має виграти бій проти Усика

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) здатний перемогти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) є фаворитом у бою проти володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Переможець бою Джошуа – Нганну проведе поєдинок з переможцем зустрічі між Ф’юрі та Усиком за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Для Нганну це може бути бій за титул абсолютного чемпіона світу в його третьому боксерському поєдинку. І цей бій може стати його реваншем з Ф’юрі.

Для нас і для Ентоні це може бути бій, про який ми мріяли так багато років. Це те, що я сказав Ентоні перед битвою поглядів з Нганну: "Дві перемоги — і ти станеш абсолютним чемпіоном". Я вірю, що він це зробить. Я не кажу це як його фанат, але я вірю, що він переможе Нганну, переможе Тайсона Ф’юрі.

Я просто скажу ось що: Усику, я люблю тебе, але… Тайсоне Ф’юрі, ти маєш виграти цей бій 17 лютого. Бо як тільки Джошуа здолає Нганну, ми маємо організувати все це", – сказав Гірн.