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Джошуа назвав переможця бою Усик - Ф’юрі

Ентоні Джошуа прокоментував бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі.
Сьогодні 14:51 1082 0
Джошуа назвав переможця бою Усик - Ф’юрі
Фото - Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - skysports.com.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) є фаворитом у бою проти володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це розповів колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа.

"Це буде хороший бій. Усик його забере. Я не особливо переживаю через цей поєдинок. Я просто хочу, щоб вони обидва були здоровими і самостійно покинули ринг. Це жорстка гра, тому все, про що я прошу, - це щоб вони пішли з рингу здоровими.

Що стосується того, як пройде бій, то це ніяк не вплине на моє життя. Я не один із тих фанатів, які починають плакати, тому що хтось переміг чи програв. Що є, те є. Це не кінець світу. Бажаю удачі їм обом.

Мабуть, я б хотів отримати можливість побитися з Ф'юрі. Я думаю, цей бій був би кращим для мене і фанатів", - сказав Джошуа.

Нагадаємо, перший бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком має відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.

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