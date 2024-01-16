Джошуа назвав переможця бою Усик - Ф’юрі

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) є фаворитом у бою проти володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це розповів колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа.

"Це буде хороший бій. Усик його забере. Я не особливо переживаю через цей поєдинок. Я просто хочу, щоб вони обидва були здоровими і самостійно покинули ринг. Це жорстка гра, тому все, про що я прошу, - це щоб вони пішли з рингу здоровими.

Що стосується того, як пройде бій, то це ніяк не вплине на моє життя. Я не один із тих фанатів, які починають плакати, тому що хтось переміг чи програв. Що є, те є. Це не кінець світу. Бажаю удачі їм обом.

Мабуть, я б хотів отримати можливість побитися з Ф'юрі. Я думаю, цей бій був би кращим для мене і фанатів", - сказав Джошуа.