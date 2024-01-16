Джошуа назвав переможця бою Усик - Ф’юрі

Джерело - skysports.com.
Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) є фаворитом у бою проти володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).
Про це розповів колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа.
"Це буде хороший бій. Усик його забере. Я не особливо переживаю через цей поєдинок. Я просто хочу, щоб вони обидва були здоровими і самостійно покинули ринг. Це жорстка гра, тому все, про що я прошу, - це щоб вони пішли з рингу здоровими.
Що стосується того, як пройде бій, то це ніяк не вплине на моє життя. Я не один із тих фанатів, які починають плакати, тому що хтось переміг чи програв. Що є, те є. Це не кінець світу. Бажаю удачі їм обом.
Мабуть, я б хотів отримати можливість побитися з Ф'юрі. Я думаю, цей бій був би кращим для мене і фанатів", - сказав Джошуа.
Нагадаємо, перший бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком має відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.