Паркер та Чжилей домовилися про бій в андеркарді поєдинку Джошуа - Нганну

Колишній чемпіон у надважкій вазі Джозеф Паркер (34-3, 23 КО) і тимчасовий чемпіон WBO Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO) домовилися про бій.

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

Актуально: Чжилей назвав визначальним фактор для Ф'юрі у бою з Усиком

Поєдинок відбудеться в андеркарді бою між Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) та ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

Joseph Parker will fight Zhilei Zhang in the March 8 co-feature to Anthony Joshua-Francis Ngannou in Riyadh, Saudi Arabia, sources tell ESPN. Parker coming off dominant win over Deontay Wilder. Zhang scored back-to-back stoppage wins over Joe Joyce last year. Terrific co-main.