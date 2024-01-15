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Паркер та Чжилей домовилися про бій в андеркарді поєдинку Джошуа - Нганну

Вечір боксу відбудеться 8 березня в Ер-Ріяді
Сьогодні 18:37 193 0
Паркер та Чжилей домовилися про бій в андеркарді поєдинку Джошуа - Нганну
Фото: Getty Images
#Джозеф Паркер, #Чжан Чжилей

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон у надважкій вазі Джозеф Паркер (34-3, 23 КО) і тимчасовий чемпіон WBO Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO) домовилися про бій.

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

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Поєдинок відбудеться в андеркарді бою між Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) та ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

Вечір боксу відбудеться 8 березня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

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