Чжилей назвав визначальним фактор для Ф'юрі у бою з Усиком

Чжан Чжилей прокоментував бій Усик – Ф'юрі

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) повинний серйозно віднестися до бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це розповів володар тимчасового титулу WBO у надважкій вазі Чжан Чжилей.

"Я думаю, що все залежить від тренувального табору та підготовки Тайсона Ф'юрі перед цим боєм. Якщо він підготується так само, як до поєдинку з Нганну, то на нього чекає дуже важкий і довгий вечір", - сказав Чжилей.

Нагадаємо, перший бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком має відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.