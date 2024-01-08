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Чжилей назвав визначальним фактор для Ф'юрі у бою з Усиком

Чжан Чжилей прокоментував бій Усик – Ф'юрі
Сьогодні 16:55 290 0
Чжилей назвав визначальним фактор для Ф'юрі у бою з Усиком
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Чжан Чжилей

Джерело - isport.ua.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) повинний серйозно віднестися до бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це розповів володар тимчасового титулу WBO у надважкій вазі Чжан Чжилей.

"Я думаю, що все залежить від тренувального табору та підготовки Тайсона Ф'юрі перед цим боєм. Якщо він підготується так само, як до поєдинку з Нганну, то на нього чекає дуже важкий і довгий вечір", - сказав Чжилей.

Нагадаємо, перший бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком має відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.

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