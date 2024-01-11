Гірн: Вірю, що Джошуа стане абсолютним чемпіоном світу

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) зможе повернути свої титули.

Про це розповів промоутер боксера Едді Гірн.

"Сподіваюся, це абсолютне чемпіонство, тому що це той шлях, яким ми йдемо. Я вірю, що Ей Джей стане абсолютним чемпіоном світу. Я сказав, що він переможе Валліна, переможе Вайлдера і переможе Ф’юрі.

Зараз нам справді потрібно зосередитись на Нганну. Якщо Джошуа зможе перемогти його так само стильно, як зробив це з Валліном, це призведе до того, що попит на поєдинок між Ентоні та Тайсоном продовжуватиме зростати.

Він знищить двох людей, проти яких Тайсон важко боровся, і це змусить людей повірити, що Ей Джей може виграти цей бій. Це у майбутньому.

Сподіваюся, що Тайсон зможе впоратися з Олександром Усиком, а Ентоні Джошуа з Френсісом Нганну", - сказав Гірн.