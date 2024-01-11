Головне
Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика
Вчора 11:58 46717
Завацька програла Інгліс у півфіналі кваліфікації Australian Open 2024
Сьогодні 10:39 395
Снігур вийшла до фіналу кваліфікації Australian Open
Сьогодні 10:11 355
Прометей зазнав поразки від Парижа в Єврокубку
Сьогодні 09:25 489
Костюк програла Остапенко на турнірі в Аделаїді
Сьогодні 08:39 474
Стародубцева переграла Дарт у півфіналі кваліфікації Australian Open 2024
Сьогодні 08:24 406
Ястремська вийшла до фіналу кваліфікації Australian Open 2024
Сьогодні 08:08 510
Як грали договірні матчі в українському футболі
Сьогодні 06:35 39958
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером
Сьогодні 05:23 4907
Клуби УПЛ створили новий телепул
Вчора 20:10 1076
Прямі трансляції

Гірн: Вірю, що Джошуа стане абсолютним чемпіоном світу

Едді Гірн прокоментував перспективи Джошуа
Сьогодні 18:29 268 0
Гірн: Вірю, що Джошуа стане абсолютним чемпіоном світу
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа

Джерело - boxing247.com.

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) зможе повернути свої титули.

Про це розповів промоутер боксера Едді Гірн.

"Сподіваюся, це абсолютне чемпіонство, тому що це той шлях, яким ми йдемо. Я вірю, що Ей Джей стане абсолютним чемпіоном світу. Я сказав, що він переможе Валліна, переможе Вайлдера і переможе Ф’юрі.

Зараз нам справді потрібно зосередитись на Нганну. Якщо Джошуа зможе перемогти його так само стильно, як зробив це з Валліном, це призведе до того, що попит на поєдинок між Ентоні та Тайсоном продовжуватиме зростати. 

Він знищить двох людей, проти яких Тайсон важко боровся, і це змусить людей повірити, що Ей Джей може виграти цей бій. Це у майбутньому.

Сподіваюся, що Тайсон зможе впоратися з Олександром Усиком, а Ентоні Джошуа з Френсісом Нганну", - сказав Гірн.

Нагадаємо, 10-раундовий бій Джошуа - Нганну має відбутися 8 березня в Саудівській Аравії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Дружина Луніна промовисто відреагувала на невдалу гру Кепи в матчі Реал - Атлетико Дружина Луніна промовисто відреагувала на невдалу гру Кепи в матчі Реал - Атлетико 9808
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером 4907
Мбаппе просить у Реала космічну зарплатню Мбаппе просить у Реала космічну зарплатню 1235
Дівчина дня. Вродлива та талановита артистка надихає захисника Шахтаря Дівчина дня. Вродлива та талановита артистка надихає захисника Шахтаря 6476
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 39958
Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу естафету у Рупольдингу Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу естафету у Рупольдингу 3258
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 34215
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 26715
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 162554
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 125581
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 45037 1
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 33077