Спенс: Кроуфорд мав стати бійцем року

Еррол Спенс назвав найкращого боксера 2023 року

Джерело - Чемпіон.

Колишній абсолютний чемпіон в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) мав стати найкращим боксером 2023 року.

Про це розповів ексчемпіон у напівсередній вазі Еррол Спенс у Twitter.

"Мені це не подобається, оскільки він мене переміг, але Теренс Кроуфорд мав стати бійцем року", - написав Спенс, але згодом видалив твіт.

За версією ESPN та The Ring бійцем року став Наоя Іноуе, який в останньому бою здобув титул абсолютного чемпіона.

Кроуфорд у липні достроково зупинив Спенса і став абсолютом у напівсередній вазі.