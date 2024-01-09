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Спенс: Кроуфорд мав стати бійцем року

Еррол Спенс назвав найкращого боксера 2023 року
Вчора 23:37 201 0
Спенс: Кроуфорд мав стати бійцем року
#Еррол Спенс, #Теренс Кроуфорд

Джерело - Чемпіон.

Колишній абсолютний чемпіон в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) мав стати найкращим боксером 2023 року.

Про це розповів ексчемпіон у напівсередній вазі Еррол Спенс у Twitter.

"Мені це не подобається, оскільки він мене переміг, але Теренс Кроуфорд мав стати бійцем року", - написав Спенс, але згодом видалив твіт.

За версією ESPN та The Ring бійцем року став Наоя Іноуе, який в останньому бою здобув титул абсолютного чемпіона.

Кроуфорд у липні достроково зупинив Спенса і став абсолютом у напівсередній вазі.

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