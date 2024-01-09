Спенс: Кроуфорд мав стати бійцем року

Джерело - Чемпіон.
Колишній абсолютний чемпіон в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) мав стати найкращим боксером 2023 року.
Про це розповів ексчемпіон у напівсередній вазі Еррол Спенс у Twitter.
"Мені це не подобається, оскільки він мене переміг, але Теренс Кроуфорд мав стати бійцем року", - написав Спенс, але згодом видалив твіт.
За версією ESPN та The Ring бійцем року став Наоя Іноуе, який в останньому бою здобув титул абсолютного чемпіона.
Кроуфорд у липні достроково зупинив Спенса і став абсолютом у напівсередній вазі.