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Паркер хоче провести реванш із Джойсом

Джозеф упевнений, що другий бій складеться інакше
Сьогодні 15:41 200 0
Паркер хоче провести реванш із Джойсом
#Джо Джойс, #Джозеф Паркер

Джерело - boxingnews24.com.

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Джозеф Паркер (34-3, 24 КО) бажає провести матч-реванш із британцем Джо Джойсом (15-2, 14 КО), якому він поступився достроково у вересні 2022 року.

Про це заявив сам новозеландець.

"Єдиний спосіб дізнатися, чи хоче він зустрітися зі мною знову - влаштувати цей бій цього року. Я усвідомлюю, що версія мене, яка боролася з Деонтеєм Вайлдером, дуже відрізняється від тієї, що зустрічалася з Джо Джойсом. Тому щоб визначити, хто з нас кращий, давайте проведемо цей поєдинок", - сказав Паркер.

Раніше стало відомо з ким може побитися Джозеф Паркер.

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