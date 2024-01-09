Паркер хоче провести реванш із Джойсом

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Джозеф Паркер (34-3, 24 КО) бажає провести матч-реванш із британцем Джо Джойсом (15-2, 14 КО), якому він поступився достроково у вересні 2022 року.

Про це заявив сам новозеландець.

"Єдиний спосіб дізнатися, чи хоче він зустрітися зі мною знову - влаштувати цей бій цього року. Я усвідомлюю, що версія мене, яка боролася з Деонтеєм Вайлдером, дуже відрізняється від тієї, що зустрічалася з Джо Джойсом. Тому щоб визначити, хто з нас кращий, давайте проведемо цей поєдинок", - сказав Паркер.