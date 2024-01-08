Паркер може виступити в андеркарді бою Джошуа - Нганну

Джозеф Паркер прокоментував свій наступний бій

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Джозеф Паркер після перемоги над Деонтеєм Вайлдером свій наступний бій може провести на початку березня в рамках вечора боксу в Саудівській Аравії, головною подією якого стане поєдинок Ентоні Джошуа з Френсісом Нганну.

Про це розповів сам новозеландський боксер.

"Я б із задоволенням побився в березні. Мені вже дали зрозуміти, що існує ймовірність мого виступу в андеркарді бою Джошуа - Нганну. Послухайте, я тренуюся щодня, старанно працюю, правильно харчуюсь і просто насолоджуюся рештою часу. Але я знаю, що скоро на мене чекає бій. Ми сказали "так" всім іменам, які нам називали. Думаю, чудово, що ми погодилися і що нам пропонують ці бої, але за лаштунками відбуваються речі, над якими нам потрібно працювати в плані переговорів і так далі. Чжилей, Хрговіч і решта - кого нам називали, тому ми й говорили "так", - відзначив Паркер.

Нагадаємо Паркер в останньому бою переміг Вайлдера одноголосним рішенням суддів (111-118, 110-118, 108-120).

Раніше промоутер Джошуа офіційно оголосив про бій проти Нганну.