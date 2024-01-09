Стала відома вартість квитків на супербій Усик - Ф'юрі

Поєдинок відбудеться 17 лютого

8 січня стартував продаж квитків на супербій між українським чемпіоном Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це повідомляє webook.com.

Поєдинок відбудеться 17 лютого Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівській Аравії.

Наразі доступна лише частина квитків, найдешевший з яких 70 ріал, категорія G5 (приблизно 713 грн), найдорожчий на цей час квиток категорії Diamond коштує 1500 ріал (15291 грн).

Квитки на бій Усик – Ф'юрі:

Diamond – 1500 SAR / 15 291 гривня

Platinum – 1000 SAR / 10194 гривні

Gold – 500 SAR / 5097 гривень

G1 – 200 SAR / 2038 гривень

G2 – 175 SAR / 1784 гривень

G4 – 100 SAR / 1019 гривень

G5 – 70 SAR / 713 гривень

Раніше повідомлялося, що колишній чемпіон світу у важкій вазі Джей Опетая (24-0, 19 КО) проведе бій в андеркарді поєдинку Олександра Усика (21-0, 14 КО) і Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).