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Стала відома вартість квитків на супербій Усик - Ф'юрі

Поєдинок відбудеться 17 лютого
Сьогодні 08:08 795 0
Стала відома вартість квитків на супербій Усик - Ф'юрі
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - sport.ua.

8 січня стартував продаж квитків на супербій між українським чемпіоном Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це повідомляє webook.com.

Поєдинок відбудеться 17 лютого Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівській Аравії.

Наразі доступна лише частина квитків, найдешевший з яких 70 ріал, категорія G5 (приблизно 713 грн), найдорожчий на цей час квиток категорії Diamond коштує 1500 ріал (15291 грн).

Квитки на бій Усик – Ф'юрі:

  • Diamond – 1500 SAR / 15 291 гривня
  • Platinum – 1000 SAR / 10194 гривні
  • Gold – 500 SAR / 5097 гривень
  • G1 – 200 SAR / 2038 гривень
  • G2 – 175 SAR / 1784 гривень
  • G4 – 100 SAR / 1019 гривень
  • G5 – 70 SAR / 713 гривень

Раніше повідомлялося, що колишній чемпіон світу у важкій вазі Джей Опетая (24-0, 19 КО) проведе бій в андеркарді поєдинку Олександра Усика (21-0, 14 КО) і Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

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