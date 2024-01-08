Кличко відреагував на смерть Бекенбауера

Легендарний український боксер Віталій Кличко відреагував на смерть дворазового володаря Золотого мʼяча Франца Бекенбауера.

Про це він розповів у своєму Telegram-каналі.

"Ми з братом були знайомі з Францем і багато років приятельствували. Великий професіонал і людина з великим серцем. Щира, добра, чуйна. Його називали Кайзером Францем. Він жив футболом і творив його як мистецтво. А фанати роками сперечалися, хто величніший у футболі – Пеле чи Бекенбауер. Він підтримував Україну в її демократичних європейських прагненнях. І під час Революції Гідності і коли Росія вдерлася на нашу землю.

Світла памʼять справді великому у своїй справі профі та справжній Людині…" – заявив Кличко.