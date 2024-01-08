Помер Франц Бекенбауер

Йому було 78 років

Джерело - Чемпіон.

Помер ексзахисник Баварії та збірної Німеччини Франц Бекенбауер.

Про це повідомляє DPA з посиланням на родину футболіста.

Помер Бекенбауер вчора, 7 січня.

За свою кар'єру він виступав за Баварію, Гамбург та Космос Нью-Йорк. На рахунку колишнього захисника також 14 голів у 103 матчах за збірну Німеччини.

Найбільшими здобутками в кар'єрі Бекенбауера є перемоги на чемпіонатах світу та Європи, три Кубка європейських чемпіонів та два Золотих м'яча.

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