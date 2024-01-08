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Хасанович допомагає Усику готуватися до бою з Ф’юрі

Серб працює в тренувальному таборі Олександра Усика
Сьогодні 21:08 245 0
Хасанович допомагає Усику готуватися до бою з Ф’юрі

Сербський боксер Санел Хасанович (7-1-1, 6 КО) допомагає чемпіону WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександру Усику (21-0, 14 КО) готуватися до бою з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це розповів сам боксер у Twitter.

"Після серйозного спарингу я вірю, що ти вийдеш переможцем у поєдинку проти Тайсона Ф’юрі", – сказав Хасанович.

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Допис, поширений Sanel Hasanovic (@sanelhasanovicc)

Нагадаємо, перший бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком має відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.

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