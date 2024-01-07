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Стали відомі потенційні суперники Паркера

Новозеландець отримає зіркового опонента
Сьогодні 17:41 302 0
Стали відомі потенційні суперники Паркера
Фото Getty Images
#Джозеф Паркер

Джерело - Boxing Social.

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Джозеф Паркера має три кандидати на наступний бій.

Про це заявив промоутер боксера Девід Хіггінс.

"Я не думаю, що Джозефу варто відступати. Проти хорошої опозиції він виглядав відмінно. У нього хороший темп, так що я думаю, що наступним буде Хргович, Чжан Чжилей або Енді Руїс. 

Будь-який бій із цих, якщо гроші будуть правильними, буде цікавим, корисним і хорошою перевіркою. Це буде великий бій. Паркер не хоче відступати назад", - сказав Паркер.

Нагадаємо Паркер в останньому бою переміг Вайлдера одноголосним рішенням суддів (111-118, 110-118, 108-120).

Раніше промоутер Джошуа офіційно оголосив про бій проти Нганну.

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