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Льюїс: Вайлдер втратив іскру

Льюїс прокоментував поразку Вайлдера від Паркера
Вчора 23:19 185 0
Льюїс: Вайлдер втратив іскру
Фото: Getty Images
#Леннокс Льюїс, #Джозеф Паркер, #Деонтей Вайлдер

Джерело - The Ring.

Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 КО) програв у бою з Джозефом Паркером (34-3, 23 КО) через втрату іскри.

Такою думкою поділився колишній чемпіон світу Леннокс Льюїс.

"Мені здалося, що Уайлдер не був зосереджений на поєдинку. Я не знаю, на чому він був зосередижений, але ментально виглядало так, що це були гроші: "Вони заплатили мені. Я був не дуже готовий, але вийшов і бився за ці невеликі гроші. Не важливо, як все піде, я готовий до поразки так само, як до перемоги. На все Божа воля".

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Він втратив іскру. Я не думав, що він знову вийде на ринг. Коли він погодився на цей бій , він провів один раунд за два роки проти Роберта Хеленіуса, і це насправді нічого не показало. Насправді. це завдало йому більше шкоди, тому що йому потрібно було працювати в цьому бою. Він казав, що він не буде заіржавілим, але він не Гудіні, всі іржавіють. Те, що він говорив, для мене не зовсім зрозуміло", - сказав Льюїс.

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