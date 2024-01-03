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Воррен назвав умову для бою Джошуа - Вайлдер

Френк Воррен прокоментував бій Джошуа - Вайлдер
Сьогодні 15:10 212 0
Воррен назвав умову для бою Джошуа - Вайлдер
#Ентоні Джошуа, #Френк Воррен, #Деонтей Вайлдер

Джерело - tribuna.com.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 КО) повинний провести видатний бій, аби претендувати на поєдинок проти Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО).

Про це розповів промоутер Френк Воррен.

"Перед боєм з Паркером, за лаштунками, Вайлдер висунув багато ультиматумів, але доказів ми так і не побачили.

Якщо він повернеться і проведе ще один бій, то, безперечно, його виступ не може бути таким поганим, бо все буде закінчено.

Я думаю, він повинен провести важкий поєдинок, щоб повернутися в гру. Ви не можете забрати те, що зробив Джозеф Паркер. Джо боксував дуже добре, ви повинні зняти перед ними капелюх.

Ей Джей - Вайлдер? Щоб відродити це, має бути якийсь визначний виступ Вайлдера", - сказав Воррен.

Нагадаємо, Вайлдер сенсаційно програв Паркеру рішенням суддів. Його бій з Джошуа був запланований на березень.

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