Гарсія: Зараз я маю намір битися з Роландо Ромеро

Боксер першої напівсередньої ваги Раян Гарсія (24-1, 20 КО) планує провести бій з чемпіоном WBA Роландо Ромеро (15-1, 13 КО).

Про це він написав у твіттері.

"Я повідомив своїй команді, що йду іншим шляхом. Зараз я маю намір битися з Роландо Ромеро. Я молюся, щоб моя команда підтримала це рішення. Оскаре, зроби, щоб цей бій відбувся. Це хід. Більший бій, більший бізнес.

Після того, що станеться з Роллі, відбудеться бій з Девіном, він буде навіть більшим. Всі зараз критикують. Зрештою всі побачать, що це був кращий хід. Крім того, він може провести бій з Річардсоном Гітчінсом. Зробіть 30 тисяч продаж на PPV. Ти мені не потрібен, Девіне, я потрібен тобі", - сказав Гарсія.