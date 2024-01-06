Головне
Кіченок та Остапенко виграли турнір у Брісбені
Сьогодні 08:08 716
Гол Ігнатенка допоміг Бордо вийти 1/16 Кубка Франції
Сьогодні 22:04 89
Челсі з Мудриком розгромив Престон та вийшов у 1/16 Кубка Англії
Сьогодні 21:30 294
Жирона з Довбиком переграла Ельче в межах 1/16 фіналу Кубка Іспанії
Сьогодні 20:59 321
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата
Сьогодні 15:53 54993
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки
Сьогодні 15:26 27215 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі
Сьогодні 15:05 311406
Лобановському відмовив і здолав Ромаріо: найкращого футболіста Казахстану хотіла Борусія Д, але він обрав Україну
Сьогодні 14:51 22331
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського
Сьогодні 14:30 44474 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген
Сьогодні 14:09 118563 1
Прямі трансляції

Гарсія: Зараз я маю намір битися з Роландо Ромеро

Сьогодні 21:54 144 0
Гарсія: Зараз я маю намір битися з Роландо Ромеро
Фото: Getty Images

Боксер першої напівсередньої ваги Раян Гарсія (24-1, 20 КО) планує провести бій з чемпіоном WBA Роландо Ромеро (15-1, 13 КО).

Про це він написав у твіттері.

"Я повідомив своїй команді, що йду іншим шляхом. Зараз я маю намір битися з Роландо Ромеро. Я молюся, щоб моя команда підтримала це рішення. Оскаре, зроби, щоб цей бій відбувся. Це хід. Більший бій, більший бізнес.

Після того, що станеться з Роллі, відбудеться бій з Девіном, він буде навіть більшим. Всі зараз критикують. Зрештою всі побачать, що це був кращий хід. Крім того, він може провести бій з Річардсоном Гітчінсом. Зробіть 30 тисяч продаж на PPV. Ти мені не потрібен, Девіне, я потрібен тобі", - сказав Гарсія.

Коментарі ()
Популярне зараз
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 118563 1
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 44474 1
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 27215 1
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 39006
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 54993
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 311406
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 47261
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 9452
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 162170
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 27215 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 86834
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 89026 1