Гарсія: Ми з Хейні ведемо переговори

Команда американського боксера першої напівсередньої ваги Раяна Гарсії (24-1, 20 КО) веде перемовини про бій з чемпіоном WBC Девіном Хейні (31-0, 15 КО).

Про це Гарсія написав у твіттері.

"Мені шкода, Роллі, ти й твоя команда працюєте дуже повільно, і ти був дуже нерішучий. Я не знав, чи хочеш ти боксувати, чи хочеш взяти відпустку. Ми з Девіном Хейні ведемо переговори, поважаймо це. Я не розважаюся. Дякую", – сказав Гарсія.