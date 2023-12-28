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Гарсія: Ми з Хейні ведемо переговори

Вчора 23:59 156 0
Гарсія: Ми з Хейні ведемо переговори
Фото: Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Команда американського боксера першої напівсередньої ваги Раяна Гарсії (24-1, 20 КО) веде перемовини про бій з чемпіоном WBC Девіном Хейні (31-0, 15 КО).

Про це Гарсія написав у твіттері.

"Мені шкода, Роллі, ти й твоя команда працюєте дуже повільно, і ти був дуже нерішучий. Я не знав, чи хочеш ти боксувати, чи хочеш взяти відпустку. Ми з Девіном Хейні ведемо переговори, поважаймо це. Я не розважаюся. Дякую", – сказав Гарсія.

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