Гарсія: Ми з Хейні ведемо переговори

Команда американського боксера першої напівсередньої ваги Раяна Гарсії (24-1, 20 КО) веде перемовини про бій з чемпіоном WBC Девіном Хейні (31-0, 15 КО).

Про це Гарсія написав у твіттері.

I’m sorry Rollies you and your team work way to slow and you were way to indecisive 🤷‍♂️ i didn’t know if you wanted to box or vacation.



Devin Haney and I are in negotiations respect that. I’m not entertaining anything. Thanks