Гарсія: Ми з Хейні ведемо переговори

Джерело - Чемпіон.
Команда американського боксера першої напівсередньої ваги Раяна Гарсії (24-1, 20 КО) веде перемовини про бій з чемпіоном WBC Девіном Хейні (31-0, 15 КО).
Про це Гарсія написав у твіттері.
"Мені шкода, Роллі, ти й твоя команда працюєте дуже повільно, і ти був дуже нерішучий. Я не знав, чи хочеш ти боксувати, чи хочеш взяти відпустку. Ми з Девіном Хейні ведемо переговори, поважаймо це. Я не розважаюся. Дякую", – сказав Гарсія.
I’m sorry Rollies you and your team work way to slow and you were way to indecisive 🤷♂️ i didn’t know if you wanted to box or vacation.— RYAN GARCIA (@RyanGarcia) December 28, 2023
Devin Haney and I are in negotiations respect that. I’m not entertaining anything. Thanks
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