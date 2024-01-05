Портер: Не відчуваю від Ф'юрі бажання продовжувати виходити на ринг

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі не має бажання продовжувати виходити на ринг.

Про це заявив колишній чемпіон світу Шон Портер.

"Якщо подивитися на Тайсона Ф'юрі, хлопця, який так багато разів був на цьому шляху, то я вважаю, що боєць доходить до моменту, коли бачить, що він має важкий вечір і думає: "У мене було дуже багато важких боїв. Я не маю наміру влаштовувати ще один важкий вечір". Нехай контракт на цей бій підписали та скріпили печаткою, але ми знаємо, що Тайсон Ф’юрі – шоумен.