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Портер: Не відчуваю від Ф'юрі бажання продовжувати виходити на ринг

Сьогодні 18:06 440 0
Портер: Не відчуваю від Ф'юрі бажання продовжувати виходити на ринг
Фото: Getty Images
#Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі не має бажання продовжувати виходити на ринг.

Про це заявив колишній чемпіон світу Шон Портер.

"Якщо подивитися на Тайсона Ф'юрі, хлопця, який так багато разів був на цьому шляху, то я вважаю, що боєць доходить до моменту, коли бачить, що він має важкий вечір і думає: "У мене було дуже багато важких боїв. Я не маю наміру влаштовувати ще один важкий вечір". Нехай контракт на цей бій підписали та скріпили печаткою, але ми знаємо, що Тайсон Ф’юрі – шоумен.

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Ми знаємо, що він любить, щоб усе було так, як він хоче. Особисто я не відчуваю від Ф’юрі бажання продовжувати виходити на ринг. Тому він і вибрав бій із Френсісом Нганну. Такі поєдинки шукає Тайсон. Він націлений на те, що принесе йому гроші та визнання, на бої, до яких йому більше не доведеться ретельно готуватись", – сказав Портер.

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