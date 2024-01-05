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Джойс: У бою Усика та Ф’юрі шанси 50 на 50

Джо Джойс прокоментував бій Усик – Ф'юрі
Сьогодні 11:15 373 0
Джойс: У бою Усика та Ф’юрі шанси 50 на 50
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Джо Джойс

Джерело - sportarena.com.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) та чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик (21-0, 14 КО)  мають рівні шанси у бою за абсолютний титул у хевівейті.

Про це розповів ексчемпіон світу за версією WBO Джо Джойс.

“Це бій, який всі хочуть побачити. Я думав, що хлопці поб’ються набагато раніше, перед тим, як Ф’юрі зустрінеться з Нганну в жовтні.

Тайсон Ф’юрі вищий і має перевагу в розмаху рук, але Усик завдає більше ударів і більш майстерний у стійці шульги. Так що тут шанси 50 на 50. Я не впевнений хто переможе, але точно знаю, що ми побачимо реванш", - відзначив Джойс.

Нагадаємо, перший бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком має відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.

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