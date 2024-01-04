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Міллера затримали за викрадення автомобіля

Боксер перебуває під вартою
Сьогодні 12:37 138 0
Міллера затримали за викрадення автомобіля
#Джаррелл Міллер

Джерело - tribuna.com.

Американському боксеру надважкої ваги Джарреллу Міллеру (26-1-1, 22 КО) були пред'явлені звинувачення у викраденні автомобіля із нападом або нанесенням побоїв.

Про це повідомляє BoxingScene з посиланням на телеканал WSVN-7.

Згідно зі звітом про арешт, 35-річний боксер викрав чорний пікап Dodge Ram з автосалону Haims Motors в Голлівуді.

Жінка, яка попередньо була спільницею Міллера, сказала співробітнику салону, що залишила свій мобільний телефон у машині.

Коли співробітник дістав ключі і привів її до машини, Міллер зробив те, що прокурори назвали спланованим нападом – схопив співробітника ззаду, повалив на землю, забрав ключі та поїхав на пікапі.

У машині був встановлений маячок, завдяки якому поліція і заарештувала Міллера неподалік автосалону.

Станом на вечір середи, 3 січня, Джаррелл залишався під вартою, він може внести заставу у розмірі 30 тисяч доларів.

Нагадаємо, Дюбуа достроково переміг Міллера.

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