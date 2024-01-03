Тейлор: Теофімо - номер у першій напівсередній вазі зараз

Теофімо Лопес (19-1, 13 КО) зараз найкращий боксер у першій напівсередній вазі.

Про це заявив колишній абсолютний чемпіон світу Джош Тейлор (19-1, 13 КО).

"Теофімо - номер у першій напівсередній вазі зараз. Він переміг людину, яка володіла всіма поясами в дивізіоні. Також він здолав Ломаченка. А після справився зі мною, який був абсолютним чемпіоном. Хотів би виправити свої помилки та провести реванш. Також є очевидний та великий поєдинок з Кеттероллом, який я б теж хотів провести. Битимуся з ким завгодно", - сказав Тейлор.