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Ломаченко втратив місце у топ-10 рейтингу P4P за версією The Ring

Сьогодні 22:55 182 0
Ломаченко втратив місце у топ-10 рейтингу P4P за версією The Ring
#Василь Ломаченко, #Олександр Усик

Джерело - Tribuna.com.

До топ-10 оновленого рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії увійшов чемпіон WBO у найлегшій вазі Джессі Родрігес. 

Про це повідомляє The Ring.

17 грудня Родрігес нокаутував Санні Едвардса та став об’єднаним чемпіоном у найлегшій вазі.

Колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко покинув топ-10. До цього він знаходився на 10-й позиції.

Чемпіон WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик зберіг третю позицію.

Топ-10 P4P від The Ring:

  • 1. Теренс Кроуфорд
  • 2. Наоя Інуе
  • 3. Олександр Усик
  • 4. Сауль Альварес
  • 5. Дмитро Бівол
  • 6. Девін Хейні
  • 7. Еррол Спенс
  • 8. Джервонта Девіс
  • 9. Теофімо Лопес
  • 10. Джессі Родрігес
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