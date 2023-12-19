Ломаченко втратив місце у топ-10 рейтингу P4P за версією The Ring

До топ-10 оновленого рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії увійшов чемпіон WBO у найлегшій вазі Джессі Родрігес.

Про це повідомляє The Ring.

17 грудня Родрігес нокаутував Санні Едвардса та став об’єднаним чемпіоном у найлегшій вазі.

Колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко покинув топ-10. До цього він знаходився на 10-й позиції.

Чемпіон WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик зберіг третю позицію.

Топ-10 P4P від The Ring: