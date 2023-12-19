Ломаченко втратив місце у топ-10 рейтингу P4P за версією The Ring

Джерело - Tribuna.com.
До топ-10 оновленого рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії увійшов чемпіон WBO у найлегшій вазі Джессі Родрігес.
Про це повідомляє The Ring.
17 грудня Родрігес нокаутував Санні Едвардса та став об’єднаним чемпіоном у найлегшій вазі.
Колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко покинув топ-10. До цього він знаходився на 10-й позиції.
Чемпіон WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик зберіг третю позицію.
Топ-10 P4P від The Ring:
- 1. Теренс Кроуфорд
- 2. Наоя Інуе
- 3. Олександр Усик
- 4. Сауль Альварес
- 5. Дмитро Бівол
- 6. Девін Хейні
- 7. Еррол Спенс
- 8. Джервонта Девіс
- 9. Теофімо Лопес
- 10. Джессі Родрігес