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Тренер Дюбуа хоче, щоб наступним суперником був Чарр

Дюбуа може провести бій з Чарром
Сьогодні 22:05 176 0
Тренер Дюбуа хоче, щоб наступним суперником був Чарр
#Даніель Дюбуа

Джерело - Boxing Social.

Махмуд Чарр (33-4, 29 КО) має провести бій з британським суперважковаговиком Даніелем Дюбуа (20-2, 19 КО).

Про це заявив тренер Дюбуа Дон Чарльз.

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"Я знаю, чого хочу від нього – з часом стати чемпіоном світу. Правильно, але Френк Воррен — промоутер, тому нам треба поговорити з Френком, він архітектор, і він направлятиме нас і даватиме нам тих, з ким, на його думку, нам слід змагатися наступного разу", - сказав Чарльз.

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