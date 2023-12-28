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Льюїс: Дюбуа дізнався, що він дійсно може битися із великими хлопцями

Леннокс Льюїс прокоментував перемогу Даніеля Дюбуа над американцем Джарреллом Міллером
Сьогодні 13:45 206 0
Льюїс: Дюбуа дізнався, що він дійсно може битися із великими хлопцями
#Леннокс Льюїс, #Даніель Дюбуа

Джерело - tribuna.com.

Британський надважковаговик Даніеля Дюбуа (20-2, 19 КО) здобув велику перемогу для себе у поєдинку проти Джаррелла Міллера (26-1-1, 22 КО).

Про це розповів колишній чемпіон світу Леннокс Льюїс.

"Даніель Дюбуа дійсно ожив у пізніх раундах, використовуючи свій джеб, використовуючи свої рухи, і він отримав велику впевненість. Він боксував з хлопцем вагою понад 150 кг, і він поступався надто великим простором в перших раундах. Дійсно, він повинен був дозволити 150-кілограмовому хлопцю рухатися.

Коли Даніель отримав своє друге дихання, то зробив все дуже добре, він виглядав як хороший боксер. Він використовував свої ноги і трохи пританцьовував. Він багато дізнався про себе, що він дійсно може битися із великими хлопцями. Це велика перемога, і тепер ми переходимо до наступного кроку - хто наступний?

Я думаю, що він повинен націлитися на одного з великих хлопців, тому що до кожного суперника ви повинні готуватися по-різному і кидати різні комбінації. У нього тепер трохи більше впевненості, тому він повинен поміняти суперників і взяти одного з великих або менших хлопців. Це не має значення, тому що потрібно готуватися до кожного суперника", - сказав Льюїс.

Раніше Воррен анонсував великі бої для Дюбуа у наступному році.

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