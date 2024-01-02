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Гірн назвав фаворита бою Усик – Ф'юрі

Едді Гірн прокоментував бій Усик – Ф'юрі
Сьогодні 13:13 359 0
Гірн назвав фаворита бою Усик – Ф'юрі
Фото - Getty Images
#Едді Гірн, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - boxingnews24.com.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) є фаворитом у бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Ф'юрі виграє бій. Все залежить від того, які висновки він зробить після поєдинку з Нганну. Нам належить дізнатися, чи він тоді не серйозно сприйняв свого суперника, чи це занепад. Якщо другий варіант, то тоді на нього чекає дуже важка ніч з Усиком.

Припускаю, що Тайсон виявиться занадто великим для Олександра. Якщо він залучений у тренувальний процес належним чином, то переможе, але все ж не можна виключати Усика.

Це приголомшливий бій. Ще одна масштабна подія в Саудівській Аравії. Обидва хлопці чудові суперважковаговики і відмінно підходять для безперечного бою", - розповів Гірн.

Нагадаємо, перший бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком має відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.

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