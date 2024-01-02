Гірн назвав фаворита бою Усик – Ф'юрі

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) є фаворитом у бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Ф'юрі виграє бій. Все залежить від того, які висновки він зробить після поєдинку з Нганну. Нам належить дізнатися, чи він тоді не серйозно сприйняв свого суперника, чи це занепад. Якщо другий варіант, то тоді на нього чекає дуже важка ніч з Усиком.

Припускаю, що Тайсон виявиться занадто великим для Олександра. Якщо він залучений у тренувальний процес належним чином, то переможе, але все ж не можна виключати Усика.

Це приголомшливий бій. Ще одна масштабна подія в Саудівській Аравії. Обидва хлопці чудові суперважковаговики і відмінно підходять для безперечного бою", - розповів Гірн.