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Сенченко назвав фаворита бою Ломаченко - Хейні

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Сьогодні 20:55 288 0
Сенченко назвав фаворита бою Ломаченко - Хейні
#Василь Ломаченко, #В'ячеслав Сенченко

Джерело - The Glove Show.

Василь Ломаченко у бою проти колишнього абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіна Хейні заслуговував на перемогу.

Про це заявив колишній чемпіон світу В'ячеслав Сенченко. 

"Цього року в нас були мегафайти. Був бій Ломаченко - Хейні за абсолюта, якого ми чекали. Мені бій дуже сподобався. Ломаченко, напевно, був у своїй найкращій формі і провів один зі своїх найкращих поєдинків за останні роки.

Перемогу здобув Хейні. Я вважаю, що переміг Ломаченко. На мій погляд, він був кращим. Але перемогу віддали Хейні, тож маємо те, що маємо", - сказав Сенченко.

Нагадаємо, що Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів (116-112, 115-113, 115-113).

Раніше повідомлялося, що Ломаченко та Камбосос близькі до угоди щодо бою за вакантний титул IBF.

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