Василь Ломаченко у бою проти колишнього абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіна Хейні заслуговував на перемогу.

Про це заявив колишній чемпіон світу В'ячеслав Сенченко.

"Цього року в нас були мегафайти. Був бій Ломаченко - Хейні за абсолюта, якого ми чекали. Мені бій дуже сподобався. Ломаченко, напевно, був у своїй найкращій формі і провів один зі своїх найкращих поєдинків за останні роки.

Перемогу здобув Хейні. Я вважаю, що переміг Ломаченко. На мій погляд, він був кращим. Але перемогу віддали Хейні, тож маємо те, що маємо", - сказав Сенченко.