Джерело - The Glove Show.
Василь Ломаченко у бою проти колишнього абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіна Хейні заслуговував на перемогу.
Про це заявив колишній чемпіон світу В'ячеслав Сенченко.
"Цього року в нас були мегафайти. Був бій Ломаченко - Хейні за абсолюта, якого ми чекали. Мені бій дуже сподобався. Ломаченко, напевно, був у своїй найкращій формі і провів один зі своїх найкращих поєдинків за останні роки.
Перемогу здобув Хейні. Я вважаю, що переміг Ломаченко. На мій погляд, він був кращим. Але перемогу віддали Хейні, тож маємо те, що маємо", - сказав Сенченко.
Нагадаємо, що Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів (116-112, 115-113, 115-113).
Раніше повідомлялося, що Ломаченко та Камбосос близькі до угоди щодо бою за вакантний титул IBF.