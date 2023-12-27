Ексчемпіон світу змінив свій прогноз на бій Усик – Ф'юрі

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) є фаворитом у бою проти володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це розповів колишній чемпіон світу в другій середній вазі Карл Фроч.

"2024 рік буде фантастичним роком. Сподіваюся, буде близький бій Тайсона Ф'юрі з Усиком. Я вибираю Усика просто тому, в якому психологічному стані перебуває Тайсон Ф'юрі.

Сподіваюся, Тайсон Ф'юрі зможе провести хороший табір і відродити колишню велич, коли він тричі бився з Деонтеєм Вайлдером. Тоді він виглядав добре, щоразу по-новому. Але я не знаю, чи зникло це зараз, він насилу зганяє вагу. Здається, він недостатньо мотивований. Коли він бився з Нганну, він виглядав розгубленим. Невже він постарів за одну ніч?

Сподіваюся, він вийде на бій і зробить свою роботу, тому що я хочу, щоб ці титули повернулися до Британії, але наразі я думаю, що Усик виграє цей бій", – сказав Фроч.