Пакьяо виграв у корейського блогера у благодійному бою на підтримку українців

Джерело - Чемпіон.

Легендарний колишній чемпіон світу з боксу у восьми вагових категоріях Менні Пакьяо здобув перемогу над південнокорейським блогером Кей Ді Йо одноголосним рішенням суддів.

Виставковий поєдинок відбувся 11 грудня у Сеулі в підтримку українців та тривав усі шість раундів.

У четвертому раунді Пакьяо відправив суперника до нокдауну, але рефері не відкрив рахунок. А у п'ятому раунді філіппінець потрапив по потилиці блогеру, який потім отримав час на відновлення. У заключному раунді Пакьяо знову вдалося відправити Кей Ді Йо на килим, але той зумів піднятися і довів поєдинок до кінця.