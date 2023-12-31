Хижняк: Усик багато готується до бою з Ф'юрі

Чемпіон світу та Європи серед аматорів, срібний призер Олімпійських ігор Олександр Хижняк вірить, що Олександр Усик переможе Тайсона Ф'юрі.

Про це заявив сам Хижняк.

"Обидва атлети не потребують якоїсь реклами. Це видатні боксери. Я вірю в Олександра Усика, який дуже багато працює на тренуваннях, що й дозволяє йому прогресувати, використовуючи нереалізовані резерви. І якщо українець зуміє продемонструвати увесь свій потенціал, то все буде добре.

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Я бажаю Олександру лише перемоги", - сказав Хижняк.