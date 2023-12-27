Воррен анонсував великі бої для Дюбуа у наступному році

Британський надважковаговик Даніеля Дюбуа (20-2, 19 КО) у бою проти Джаррелла Міллера (26-1-1, 22 КО) зміг реабілітуватись після поразки від Олександра Усика.

Про це розповів промоутер боксера Френк Воррен.

"Даніель знову у великій грі. Очікуємо кілька великих поєдинків наступного року. У нього може бути гарна перерва на Різдво, тому що пам'ятайте, що він провів один за одним тренувальні збори до важливих боїв. Очевидно, попередній з них був за титул чемпіона світу, а цей став своєрідною спокутою, йому довелося дуже багато працювати.

Дюбуа мав дуже важкий поєдинок проти хлопця, який є конкурентним. Міллер теж дуже розумний боксер, вміє бити. Джаррелл кілька разів влучив своїми потужними ударами, якими зазвичай вбивав суперників. Даніель приймав їх, а потім у кінці виконав свою роботу.

Дюбуа показав, що всі, хто в ньому сумнівалися - помилилися. Він зробив те, що мусив. Йому довелося пережити кілька ударів. Довелося копати глибоко проти хлопця, який загалом думав, що збирається побити його. Знімаю капелюха перед Даніелем", - сказав Воррен.