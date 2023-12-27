Воррен: Дюбуа дав Усику його найважчий бій

Даніель Дюбуа (20-2, 19 КО) дав чемпіону WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександру Усику (21-0, 14 КО) його найважчий бій у кар’єрі.

Про це заявив промоутер Френк Воррен

Воррен анонсував великі бої для Дюбуа у наступному році

"Дюбуа дав Усику його найважчий бій. Він завдав болючого удару по корпусу. Для мене це був законний удар, а рефері дав йому більше чотирьох хвилин, щоб відновитися, це було смішно", - сказав Воррен.