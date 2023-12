Кроуфорд: До мене ніхто не кричав, що хоче бути абсолютом

Колишній абсолютний чемпіон в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) вважає себе найкращим P4P-боксером.

Про це він написав у твіттері.

Кроуфорд: Я домінував би у будь-якому дивізіоні, якби мав відповідні габарити

I started this Undisputed shit. Nobody was screaming they wanted to be undisputed until me. I’m a trend setter. Like it or not yall favorite fighters wanna be just like me.😉 and that’s not the only thing either.😂