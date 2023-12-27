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Кроуфорд: До мене ніхто не кричав, що хоче бути абсолютом

Сьогодні 19:51 146 0
Кроуфорд: До мене ніхто не кричав, що хоче бути абсолютом
#Теренс Кроуфорд

Джерело - Чемпіон.

Колишній абсолютний чемпіон в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) вважає себе найкращим P4P-боксером.

Про це він написав у твіттері.

"Коли я кажу, що я найкращий P4P-боєць – я насправді так думаю. Ви можете поставити мене у будь-яку вагову категорію, з моїми габаритами, і я все одно буду домінувати. Про всіх інших так не можна сказати. У деяких немає стилю під менших або більших за себе, як у мене. У скількох з ваших улюблених бійців були близькі поєдинки або бій, у якого вони не домінували або програли?

  Кроуфорд: Я домінував би у будь-якому дивізіоні, якби мав відповідні габарити

На професійному рівні у мене не було жодного суперника, який міг би сказати, що домінував у поєдинку зі мною. Я ніколи не любив базікати, потому що все казав на ринзі. Так і було, краще запитайте у кого-небудь. Це з мене почалося все це лайно з абсолютним чемпіонством. До мене ніхто не кричав, що хоче бути абсолютом. Я – трендсеттер. Подобається вам це чи ні, ваші улюблені бійці хочуть бути схожими на мене", — Кроуфорд.

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