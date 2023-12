Кроуфорд: Я домінував би у будь-якому дивізіоні, якби мав відповідні габарити

Колишній абсолютний чемпіон в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) має очолювати рейтинг P4P.

Про це він написав у твіттері.

When I say I’m P4P best fighter in the world, this is what I mean. You could put me in any weight category if I was that size and I would still dominate. You definitely can’t say the same for everyone else. Some don’t have the style for smaller fighters or bigger fighters I do.