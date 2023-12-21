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Кроуфорд: Я домінував би у будь-якому дивізіоні, якби мав відповідні габарити

Сьогодні 10:51 384 0
Кроуфорд: Я домінував би у будь-якому дивізіоні, якби мав відповідні габарити
#Теренс Кроуфорд

Джерело - Чемпіон.

Колишній абсолютний чемпіон в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) має очолювати рейтинг P4P.

Про це він написав у твіттері.

"Коли я говорю, що я найкращий боєць P4P у світі, я саме це і маю на увазі. Ви могли б поставити мене в будь-яку вагову категорію, якби я мав відповідні габарити, – і я все одно домінував би.

  Канело може зустрітися з Мунгуєю, Джермаллом або Кроуфордом

Цього точно не можна сказати про всіх інших. Деякі з них, на відміну від мене, не мають необхідного стилю для того, щоб битися з бійцями, які більші або менші, ніж вони", – написав Кроуфорд.

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