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Усик: Насамперед, треба говорити, не "якщо я виграю", а "коли я виграю"

Бій Усика та Ф’юрі відбудеться 17 лютого
Сьогодні 16:22 157 0
Усик: Насамперед, треба говорити, не "якщо я виграю", а "коли я виграю"
Фото: Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Sky Sports.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) заліз у голову володарю титулу WBC Тайсону Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це українець розповів порталу Sky Sports.

"Насамперед, треба говорити, не "якщо я виграю", а "коли я виграю". Коли я лягаю спати, то уявляю, як боксую, а потім мою руку підіймають вгору. Я просто вірю, що можу перемогти. Я заліз у голову Ф’юрі – тепер замість мене він думає про кролика. Продовжуй так думати, брате.

  Ексчемпіон світу змінив свій прогноз на бій Усик – Ф'юрі

Я багато років слухав Емінема. Мама називала його "Білий кролик". Мені подобається цей репер. Тоні Белью якось сказав, що я звір у боксі. Я відповів: "Не зовсім, я просто білий кролик", – сказав Усик.

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