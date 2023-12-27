Дюбуа: Отримав досвід у бою з Міллером

Британський боксер надважкої ваги Даніель Дюбуа (20-2, 19 КО) отримав величезний досвід у бою з Джарреллом Міллером (26-1-1, 22 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Це був великий момент для мене. Вдячний батькові та команді за підтримку за те, як виступив, та через що пройшов.

Можу отримати покарання та прийняти його, саме у цьому все й було. Міллер вийшов виконувати свою роботу, влаштував чудовий бій. Бракувало досвіду, але відчув, що отримав його в бою з Міллером", - сказав Дюбуа.