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Дюбуа: Отримав досвід у бою з Міллером

Даніель Дюбуа прокоментував перемогу над Джарреллом Міллером
Сьогодні 09:13 380 0
Дюбуа: Отримав досвід у бою з Міллером
#Джаррелл Міллер, #Даніель Дюбуа

Джерело - boxingscene.com.

Британський боксер надважкої ваги Даніель Дюбуа (20-2, 19 КО) отримав величезний досвід у бою з Джарреллом Міллером (26-1-1, 22 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Це був великий момент для мене. Вдячний батькові та команді за підтримку за те, як виступив, та через що пройшов.

Можу отримати покарання та прийняти його, саме у цьому все й було. Міллер вийшов виконувати свою роботу, влаштував чудовий бій. Бракувало досвіду, але відчув, що отримав його в бою з Міллером", - сказав Дюбуа.

Нагадаємо, Дюбуа достроково переміг Міллера.

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