Інуе став абсолютним чемпіоном другої найлегшої ваги

Джерело - Чемпіон.
Боксер другої легшої ваги Наоя Інуе (26-0, 23 КО) переміг Марлона Тапалеса (37-4, 19 КО) та став абсолютним чемпіоном.
Інуе нокаутував Тапалеса в 10-му раунді. У четвертому раунді Марлон побував у нокдауні.
Інуя володів поясами WBC та WBO, які виграв у Стівена Фултона, а Тапалес – WBA та IBF, які здобув у поєдинку проти Муроджона Ахмадалієва.
Інуе став першим абсолютним чемпіоном у категорії другої найлегшої ваги, що існує з 1976 року. Також японець став другим абсолютним чемпіоном світу у двох дивізіонах в епоху чотирьох поясів.
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