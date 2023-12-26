Інуе став абсолютним чемпіоном другої найлегшої ваги

Бій відбувся на Ariake Arenа у Токіо.

Джерело - Чемпіон.

Боксер другої легшої ваги Наоя Інуе (26-0, 23 КО) переміг Марлона Тапалеса (37-4, 19 КО) та став абсолютним чемпіоном.

Інуе нокаутував Тапалеса в 10-му раунді. У четвертому раунді Марлон побував у нокдауні.

Інуя володів поясами WBC та WBO, які виграв у Стівена Фултона, а Тапалес – WBA та IBF, які здобув у поєдинку проти Муроджона Ахмадалієва.

Інуе став першим абсолютним чемпіоном у категорії другої найлегшої ваги, що існує з 1976 року. Також японець став другим абсолютним чемпіоном світу у двох дивізіонах в епоху чотирьох поясів.

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