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Тарвер: Джошуа був холоднокровним та спокійним у бою проти Валліна

Антоніо Тарвер прокоментував перемогу Ентоні Джошуа над Отто Валліном.
Сьогодні 20:25 146 0
Тарвер: Джошуа був холоднокровним та спокійним у бою проти Валліна
Фото - Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Отто Валлін

Джерело - tribuna.com.

Ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) показав зразковий бокс у поєдинку проти Отто Валліна (26-2, 14 КО).

Про це розповів колишній чемпіон світу Антоніо Тарвер.

 "Я казав, що Джошуа зупинить Валліна у цьому раунді. Хіба я цього не передбачав? Я сказав, що після п’ятого раунду Валлін здасться на табуретці.

Ей Джей чудово виглядав, тепер він підніметься у рейтингах. Ентоні був холоднокровним та спокійним. Це найкращий Джошуа, якого я бачив за довгий час. Я ставлю Ентоні 5 із плюсом", - сказав Тарвер.

Нагадаємо 24 грудня Джошуа виграв у Отто Валліна після відмови суперника виходити на шостий раунд.

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