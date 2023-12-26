Тарвер: Джошуа був холоднокровним та спокійним у бою проти Валліна

Ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) показав зразковий бокс у поєдинку проти Отто Валліна (26-2, 14 КО).

Про це розповів колишній чемпіон світу Антоніо Тарвер.

"Я казав, що Джошуа зупинить Валліна у цьому раунді. Хіба я цього не передбачав? Я сказав, що після п’ятого раунду Валлін здасться на табуретці.

Ей Джей чудово виглядав, тепер він підніметься у рейтингах. Ентоні був холоднокровним та спокійним. Це найкращий Джошуа, якого я бачив за довгий час. Я ставлю Ентоні 5 із плюсом", - сказав Тарвер.