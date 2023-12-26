Промоутер Ломаченка назвав причину припинення співпраці з Кроуфордом

Президент промоутерської компанії Top Rank Боб Арум припинив співпрацю з колишнім абсолютним чемпіоном у напівсередньому дивізіоні Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО) через фінансові втрати.

Про це заявив сам промоутер.

"Теренс Кроуфорд - великий талант. Ми завжди казали, що він дуже талановитий. Питання, чи зможете ви порівняти його економічні вимоги з реальною конкурентоспроможністю. Ми не змогли цього вдіяти. Ми втратили багато грошей, просуваючи бої Кроуфорда.

Я бажаю Теренсу всього найкращого, але я та моя компанія не готові ризикувати так. Бої Теренса ніколи не окупалися в економічному плані. Навіть незважаючи на те, що він завжди виступав блискуче", - сказав Арум.