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Промоутер Ломаченка назвав причину припинення співпраці з Кроуфордом

Глава Top Rank не став дурити
Сьогодні 13:40 157 0
Промоутер Ломаченка назвав причину припинення співпраці з Кроуфордом
#Боб Арум, #Теренс Кроуфорд

Джерело - Fight Hub TV.

Президент промоутерської компанії Top Rank Боб Арум припинив співпрацю з колишнім абсолютним чемпіоном у напівсередньому дивізіоні Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО) через фінансові втрати.

Про це заявив сам промоутер.

"Теренс Кроуфорд - великий талант. Ми завжди казали, що він дуже талановитий. Питання, чи зможете ви порівняти його економічні вимоги з реальною конкурентоспроможністю. Ми не змогли цього вдіяти. Ми втратили багато грошей, просуваючи бої Кроуфорда.

Я бажаю Теренсу всього найкращого, але я та моя компанія не готові ризикувати так. Бої Теренса ніколи не окупалися в економічному плані. Навіть незважаючи на те, що він завжди виступав блискуче", - сказав Арум.

29 липня Кроуфорд зі Спенсом провів поєдинок на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі, штат Невада, США. Теренс здобув перемогу технічним нокаутом у 9-му раунді.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко та Камбосос близькі до угоди щодо бою за вакантний титул IBF.

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