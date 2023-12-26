Кубинський суперважковаговик Френк Санчес (24-0, 17 KO) хотів би зустрітися на ринзі з українцем Олександром Усиком.

Про це заявив сам Санчес.

"Бій моєї мрії - з Усиком, Ф’юрі, Вайлдером чи Джошуа. З ким завгодно з них, хто надасть мені таку можливість.

Я переможу кожного з них", - сказав Санчес.