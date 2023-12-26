Джерело - Frank Warren's Queensberry Promotions.
Кубинський суперважковаговик Френк Санчес (24-0, 17 KO) хотів би зустрітися на ринзі з українцем Олександром Усиком.
Про це заявив сам Санчес.
"Бій моєї мрії - з Усиком, Ф’юрі, Вайлдером чи Джошуа. З ким завгодно з них, хто надасть мені таку можливість.
Я переможу кожного з них", - сказав Санчес.
Френк 23 грудня в рамках вечора боксу в Саудівській Аравії нокаутував Джуніора Фа. Ентоні Джошуа переміг Отто Валліна, а Деонтей Вайлдер програв Джозефу Паркеру одностайним рішенням суддів.
Бій Усик - Ф’юрі відбудеться 17 лютого.