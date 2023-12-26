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Санчес: Бій моєї мрії - з Усиком, Ф’юрі, Вайлдером чи Джошуа

Боксер розповів про свої мрії
Сьогодні 11:56 188 0
Санчес: Бій моєї мрії - з Усиком, Ф’юрі, Вайлдером чи Джошуа
Фото Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Frank Warren's Queensberry Promotions.

Кубинський суперважковаговик Френк Санчес (24-0, 17 KO) хотів би зустрітися на ринзі з українцем Олександром Усиком.

Про це заявив сам Санчес.

"Бій моєї мрії - з Усиком, Ф’юрі, Вайлдером чи Джошуа. З ким завгодно з них, хто надасть мені таку можливість.

Я переможу кожного з них", - сказав Санчес.

Френк 23 грудня в рамках вечора боксу в Саудівській Аравії нокаутував Джуніора Фа. Ентоні Джошуа переміг Отто Валліна, а Деонтей Вайлдер програв Джозефу Паркеру одностайним рішенням суддів.

Бій Усик - Ф’юрі відбудеться 17 лютого.

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