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Гарсія: Я дуже зацікавлений у перемозі над Хейні

Сьогодні 09:40 199 0
Гарсія: Я дуже зацікавлений у перемозі над Хейні
#Девін Хейні, #Раян Гарсія

Джерело - boxingnews24.com.

Проведенню бою Раяна Гарсії з чемпіоном WBC у першій напівсередній вазі Девіном Хейні може завадити лише відмова останнього.

Про це заявив американський боксер Раян Гарсія.

"Я готовий укласти найчеснішу та найпочеснішу угоду, щоб бій відбувся. Ось яка моя позиція. Єдине, що може завадити, якщо Девін цього не хоче.

Знаєте що? У такому разі я про все вам розповім. Девіне, ти хочеш цей бій? Я хочу. Джервонта не хоче з тобою битися. У цьому питанні поставлено крапку. 

Отже, якщо ти хочеш битися зі мною, а я хочу битися з тобою, то все готово. Такий план. Я дуже зацікавлений у перемозі над Девіном Хейні", - сказав Гарсія.

Нагадаємо, що Раян Гарсія на початку грудня 2023 року переміг Дуарте, Хейні - Прогрейса. Раніше повідомлялося, що Хейні веде переговори з Гарсією.

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