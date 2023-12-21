Хейні веде переговори про бій із Гарсією

Чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Девін Хейні наступний бій може провести проти Раяна Гарсії (24-1, 20 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Справжніх переговорів (з Джервонтою - прим.) не ведеться. Я б із задоволенням провів цей бій, але його команда з нами не зв’язалася.

Вони сказали, що саме вони надішлють пропозицію, але ніхто не зв’язався. Зараз ми займаємося Раяном Гарсією.

Ми ведемо переговори з Оскаром та Раяном, його адвокатом та командою, тож цілком можливо, що буде далі", - сказав Хейні.