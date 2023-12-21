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Хейні веде переговори про бій із Гарсією

Девін Хейні розповів про наступного суперника
Сьогодні 17:25 179 0
Хейні веде переговори про бій із Гарсією
Фото - Getty Images
#Девін Хейні, #Раян Гарсія

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Девін Хейні наступний бій може провести проти Раяна Гарсії (24-1, 20 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Справжніх переговорів (з Джервонтою - прим.) не ведеться. Я б із задоволенням провів цей бій, але його команда з нами не зв’язалася.

Вони сказали, що саме вони надішлють пропозицію, але ніхто не зв’язався. Зараз ми займаємося Раяном Гарсією.

Ми ведемо переговори з Оскаром та Раяном, його адвокатом та командою, тож цілком можливо, що буде далі", - сказав Хейні.

Раніше Хейні та Раян розповіли про початок переговорів. Девін у грудні переміг Прогрейса, а Гарсія – Дуарте.

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