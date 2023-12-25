Чжилей: Вайлдер знаходиться у найнижчій точці своєї кар'єри

Джерело - Boxing News 24.

Американський боксер Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 КО) знаходиться в найнижчій точці кар'єри після поразки від новозеландця Джозефа Паркера (34-3, 23 КО).

Про це заявив китайський боксер суперважкої ваги Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO).

"Як ви бачили, активність Паркера на рингу та його зайнятість протягом останніх кількох років безумовно допомjгли йому. Він не виглядав заіржавілим. Якщо підрахувати загальну кількість ударів, то Вайлдер, ймовірно, завдав 100 ударів або менше 100 ударів за весь бій, і він весь час реагував, а не був активним. Вайлдер намагався щось зробити в останньому раунді, але було занадто пізно.

Фроч: Вайлдер повинен просто закінчити кар’єру

Деонтей був на вершині, і я б сказав, що він знаходиться у найнижчій точці своєї кар'єри. Дійсно буде важко повернутися. Доведеться подолати багато фізичних і психічних проблем, щоб повернутися після цього. Я думаю, що зараз найважливіше для Деонтея Вайлдера — добре відпочити, обміркувати все та внести корективи", - сказав Чжилей

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