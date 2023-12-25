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Фроч: Вайлдер повинен просто закінчити кар’єру

Ексбоксер поділився враженнями від бою Паркер - Вайлдер
Сьогодні 12:11 116 0
Фроч: Вайлдер повинен просто закінчити кар’єру
#Джозеф Паркер, #Деонтей Вайлдер

Джерело - Froch on Fighting.

Американський боксер Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 КО) повинен закінчити кар’єру після поразки від новозеландця Джозефа Паркера (34-3, 23 КО).

Про це заявив колишній чемпіон світу Карл Фроч (33-2, 24 КО).

"Джозеф Паркер чудово впорався. Думаю, що Деонтей Вайлдер був жахливим… Це був жахливий виступ. Куди зараз подінеться Вайлдер? Це був найгірший бій Деонтея, який я бачив за довгий час, але, можливо, це тому, що Джозеф Паркер був настільки хорошим.

Я відчуваю, що бої проти Ф’юрі багато чого забрали у Деонтея Вайлдера. Його кілька разів відправляли у нокдаун, завдавали пошкоджень. Ці побої не можуть залишитися непоміченими. Вони знижують планку витривалості. Кожен бій старить тебе. Ти залишаєш частинку себе на цьому рингу кожного разу, коли у тебе поганий бій.

Вибачте, я думаю, що він майже закінчив з боксом. Цей бій Вайлдера не був таким, як я очікував. Тепер це старий хлопець, якого кілька разів побили. Двічі Ф’юрі, а тепер Паркер.

І Паркер, ми знаємо його рівень. Він програв Вайту, він програв Ей Джею. Це хлопець, який насправді не виступає на світовому рівні. Я не кажу, що він не може - він може повернутися. Паркер повернувся, зробив дуже добре.

Я думаю, що Деонтей Вайлдер закінчив. Я не хочу забирати належне у Паркера, тому що це був чудовий виступ… Але я думаю, що Деонтей Вайлдер повинен просто закінчити кар’єру", - сказав Фроч.

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