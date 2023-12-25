У можливому бою Ентоні Джошуа (27-3, 24 KO) святкував би перемогу над Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 KO).

Про це заявив керівник Matchroom Boxing Едді Гірн.

"Я завжди був і залишаюся найголовнішим фаном AJ. Фаном №1. Ви можете скільки завгодно говорити мені про те, що я помиляюся. Але я впевнений, що він вирубить Ф'юрі. Впевнений, що стане абсолютом. І тільки після цього ми спокійно підемо. Кажу ж, називайте мене, як хочете. Мені начхати. Я бачу так. Ми так бачимо. У нас така ціль. І ми до неї йдемо", - сказав Гірн.